Рост цен на нефть может, как ни странно, негативно сказаться на курсе рубля. ЦБ РФ придется сократить продажу валюты.

Рост цен на нефть может, как ни странно, негативно сказаться на курсе рубля.До сих пор Банк России поддерживал рубль, продавая валюту в рамках бюджетного правила и за счет средств, полученных от продажи контрольного пакета Сбербанка. В среднем ЦБ реализовывал на рынке около $275 миллионов ежедневно.Но большая часть этих операции привязана к цене Urals, и продажи валюты осуществляются только при падении стоимости барреля ниже $25. Таким образом, если растущий тренд на нефтяном рынке сохранится, то продажи валюты сократятся сразу в несколько раз и будут составлять всего $50 миллионов.К слову, накануне рубль серьезно ослаб, правда, негативная динамика была скорее связана с падением котировок на внешних рынках и коррекцией на рынке нефти, где Brent подешевела более чем на 5%.Стоит добавить, что регулятор публикует данные о своих операциях на валютном рынке, однако цифры выходят с задержкой, поэтому пока точно сказать, как изменится тактика регулятора, пока довольно сложно.