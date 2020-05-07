В регионе уже 1079 заболевших COVID-19

По состоянию на 7 мая во Владимирской области зафиксировано уже 1079 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено 78 новых случаев.На данный момент, заражённые коронавирусом есть во всех районах региона. Больше всего инфицированных остаётся в Петушинском районе. Для удобства мы отобразили количество заражённых по районам области на карте:265 – в Петушках;175 – во Владимире;109 – в Гусь-Хрустальном;107 – в Муроме;106 – в Коврове;75 – в Александрове;64 – в Кольчугинском;37 – в Судогодском;35 – в Юрьев-Польском;32 – в Собинском;26 – в Киржачском;13 – в Суздальском;12 – в Меленках;9 – в Камешково;5 – в Радужном;4 – в Вязниках;4 – в Гороховецком;1 – в Селивановском.