Минфин РФ по-прежнему настаивает на выполнении условий отчислений дивидендов госкомпаний в бюдже в размере не менее 50% прибыли по МСФО ежегодно.

Минфин РФ по-прежнему настаивает на выполнении условий отчислений дивидендов госкомпаний в бюджет в размере не менее 50% прибыли по МСФО ежегодно."Позиция Минфина в отношении размера дивидендов, выплачиваемых компаниями с государственным участием, остается прежней – компании должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО", — заявил Силуанов в интервью газете "Ведомости".Он напомнил, что правительство уже предоставило возможность перенести годовые собрания акционеров на третий квартал 2020 года. Это и есть отсрочка по решению выплат дивидендов.Минфин много лет добивается выполнения этой нормы. Но не все с этим согласны. Российское Минэнерго выступило против того, чтобы энергокомпании с госучастием выплачивали дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).В 2018 году Минфину почти удалось это сделать: за 2017 год 50% от чистой прибыли по МСФО заплатили почти все крупные госкомпании, кроме "Газпрома". Сбербанк перечислил акционерам рекордные 361,6 млрд руб., но это только 43,5% чистой прибыли по МСФО. ВТБ и вовсе в 2018 году направил на дивиденды всего 15% чистой прибыли. Столь малая доля выплат объяснялась требованием ЦБ повысить надежность банков, поэтому большая часть прибыли пошла на увеличение капитала банка. Но по итогам 2019 года ситуация улучшилась — на дивиденды почти все госкомпании планировали направить 50% чистой прибыли по МСФО. Сбербанк до пандемии заявлял о планах выплатить за 2019 год дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. Такие же дивиденды планировал и ВТБ.Только "Газпром" придерживается своей линии — в декабре 2019 года совет директоров "Газпрома" одобрил новую дивидендную политику и пообещал направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО, но не сразу, а через 3 года.