Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по г. Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах...

"Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по г. Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В своём заявлении потерпевший сообщил, что с 2012 по 2017 год проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по г. Москве. В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц.В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве