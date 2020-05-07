Более половины российских работодателей (55 процентов) уверены, что их сотрудникам нужен будет период адаптации к работе в офисе после удаленки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru.

Более половины российских работодателей (55 процентов) уверены, что их сотрудникам нужен будет период адаптации к работе в офисе после удаленки. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Исследовательским центром портала Superjob.ru.Исследование показало, что каждый третий работодатель (34 процента) считает, что такая адаптация не нужна, а 11 процентов респондентов затруднились с ответом.Как отмечает портал, некоторые компании готовы предложить своим работникам трудиться по графику сокращенного рабочего дня в первую неделю после снятия ограничений. Эти работодатели уверены, что так персоналу будет легче перейти на офисную работу после дистанционной.Опрос был проведен 28 апреля — 6 мая 2020 года среди 500 респондентов из числа менеджмента по персоналу и кадровых служб в 134 населенных пунктах РФ.Ранее Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты опроса, согласно которым треть россиян считает, что после отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, больше людей будут работать в дистанционном режиме.