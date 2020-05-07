За полтора месяца спектакли проекта Большие гастроли-онлайн Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России посмотрели более 10 миллионов зрителей.

За полтора месяца спектакли проекта "Большие гастроли-онлайн" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России посмотрели более 10 миллионов зрителей.Как известно, после введения в России режима самоизоляции, вызванного распространением коронавируса нового типа, театры закрылись, гастрольные туры программы "Большие гастроли" были отложены. По этим причинам Федеральный центр гастрольной деятельности перезапустил проект в онлайн-режиме, и только в течение первой недели виртуальный гастрольный тур собрал около миллиона просмотров, передает "Интерфакс".Всего в период с 26 марта по 5 мая текущего года было показано 44 спектакля 34-х театров из 26 городов страны. Абсолютным лидером просмотров стал спектакль "Сердце не камень" по пьесе А. Островского театра "Et Cetera" под руководством Александра Калягина – более 867 тысяч.Каждый вечер с 19:00 любой желающий может подключиться к прямому эфиру проекта "Большие гастроли — онлайн", для чего достаточно зайти в социальные сети, на видеохостинг YouTube или на сайт проекта.