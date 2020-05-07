Сегодня о необходимости соблюдения карантина напомнили те, кто в последнее время стал символом беспечности в эпоху эпидемии. Это знаменитые гробовщики из Ганы.

Небоскребы Лондона, просторы Арктики, стены древнего монастыря или дворы спальных районов. Лишь некоторые сюжеты снимков, выставленных на благотворительный аукцион в пользу российских медиков. Почти полторы сотни работ и всего неделя для того, чтобы купить понравившиеся.Идея акции принадлежит академии фотографии из Петербурга. По словам организаторов, они вдохновились опытом зарубежных коллег по цеху. Цель понятна — помочь тем, "кто в нынешний ситуации оказался в самом уязвимом положении". Что важно, на призыв откликнулись как уже известные авторы, так и начинающие.Аукцион проходит онлайн, участникам обещают выслать выкупленные отпечатки по почте. Цены на лоты стартуют от нескольких тысяч рублей, самый дорогой снимок сейчас стоит около 30-ти тысяч. Вырученные деньги потратят на закупку респираторов, комбинезонов и очков для российских больниц. И это сейчас — одна из возможностей поддержки медработников.Ну а самым действенным способом по-прежнему остается соблюдение карантина. Сегодня о его необходимости напомнили те, кто в последнее время стал символом беспечности в эпоху эпидемии. Это знаменитые гробовщики из Ганы.Оставайтесь дома, или будете танцевать с нами. Знаменитые африканские носильщики гробов обратились к своим поклонникам. Напомнив, что нарушители карантина платят не монетой, а жизнью. Врачи конечно бьются за каждого, но иногда и они проигрывают."Мы хотим поблагодарить врачей за то, что они заботятся обо всех нас! А всем остальным — берегите себя. И оставайтесь дома или будете танцевать с нами!"К гробовщикам из Ганы стоит прислушаться. Без работы не сидят. В день 5-6 похорон. По числу выявленных случаев коронавируса эта республика — один из лидеров на африканском континенте. COVID-19 нашли более чем у 2000 человек.Танцующие похороны — услуга довольно распространенная в Гане, где празднуют переход человека из одной жизни в другую. И видео столь незаурядных гробовщиков попало в интернет давно, но вот вирусным, простите за каламбур, стало лишь сейчас.Теперь "танцы с гробом" — как предостережение — устраивают полицейские по всему миру. Колумбия, Индия, Перу — контрольное предупреждение в голову каждого, кто еще не верит в опасность коронавируса.Танцующие гробовщики — инфлюэнсеры эпохи пандемии. Охотно делятся нюансами профессии. Например, чтобы получить эту работу есть всего одно условие — крепкие плечи. Ну и, пожалуй, нервы.Да и умирать — дорого. Похороны с танцами обойдутся от тысячи до двух тысяч долларов. При средней зарплате — 200. И это за то, что гроб пронесут всего несколько метров. Но одни платят, другие — по всему миру смотрят на эти процессии. Каждое видео — десятки миллионов просмотров.А это значит то, что не получилось у врачей, уже несколько месяцев призывающих людей оставаться дома, может получиться у гробовщиков. Уж кто-кто, а они умеют быть убедительными. Ведь за этими танцами, и впрямь лучше наблюдать со стороны.