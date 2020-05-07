В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Она скончалась в результате тяжелой и продолжительной болезни.

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Отмечается, что Татьяна Алексеевна умерла в результате тяжелой и продолжительной болезни. Как сообщает "Комсомольская правда", актриса страдала онкологией, которая перешла на последнюю стадию. Паркиной не стало в ночь с 5 на 6 мая.Татьяна Алексеевна родилась в Риге. Артистка окончила ВГИК. Паркина также была певицей и выступала на сцене в разных ансамблях.Артистка известна зрителю ролями в таких картинах как "Мимино" (стюардесса Тимофеева), "Красное и черное", "Не могу сказать "прощай", "Зависть богов".