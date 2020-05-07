На лестничной площадке подъезда девушка встретила малознакомого гражданина, который толкнул ее и выхватил смартфон, после чего скрылся...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали подозреваемого в хищении имущества путем грабежа.В территориальный отдел полиции обратилась 28-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил знакомый и попросил ее выйти на улицу для разговора. Девушка согласилась и, выйдя на лестничную площадку подъезда, встретила другого малознакомого гражданина, который толкнул ее и выхватил смартфон, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на 1-й Владимирской улице был задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний безработный приезжий. Второй гражданин проходит в качестве свидетеля.Следствием ОМВД России по району Перово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73