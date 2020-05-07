Сбербанк-телеком — собственный сотовый оператор Сбербанка — задумался о получении частот для оказания услуг мобильной связи в сетях пятого поколения

"Сбербанк-телеком" - собственный сотовый оператор "Сбербанка" - задумался о получении частот для оказания услуг мобильной связи в сетях пятого поколения (5G). Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.Виртуальный оператор "Сбербанка" был перезапущен осенью 2018 года (ранее он назывался "Поговорим" и работал в Москве и Санкт-Петербурге). Сейчас проект функционирует на сетях Tele2 под брендом "Сбермобайл", а развивает его "дочка" банка - "Сбербанк-телеком".Недавно компания привлекла команду экспертов, которым предстоит оценить перспективы и риски, связанные с приобретением частот для 5G, а также целесообразность строительства собственной сотовой сети. По данным газеты, оператор "Сбербанка" хочет получить рекомендации по развитию бизнеса при различных сценариях - если частоты будут получены на всей территории России, только в городах-миллионниках или не будут получены вообще.При этом получение частот для 5G не является для оператора самоцелью. В частности, пишет издание, "Сбербанк-телеком" заинтересован в технологии слайсинга, которая позволит ему развернуть сразу несколько виртуальных сетей для своих заказчиков с разными параметрами надежности, скорости и задержки.Эта технология, например, позволит создать беспроводную сеть для банкоматов, курьеров, инкассаторов, каршеринга или городских велосипедов. Кроме того, в будущем 5G-сети и новые технические решения пригодятся не только сотовому оператору, но и самому "Сбербанку", который активно интересуется проектами в области интернета вещей и беспилотного транспорта.