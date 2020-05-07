Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате своих боевых действий в 2019 году, еще 91 человек был ранен. Эти данные приводятся в опубликованном накануне докладе военного ведомства.

Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате своих боевых действий в 2019 году, еще 91 человек был ранен. Эти данные приводятся в опубликованном накануне докладе военного ведомства.По данным Пентагона, 108 из них погибли в Афганистане, 22 – в Сирии и Ираке, еще двое – в Сомали. Отмечается, что правозащитные организации называют более высокие цифры, однако в оборонном ведомстве разницу в данных объясняют различными методиками подсчета, передает телеканал "Россия 24".Для сравнения, в аналогичном докладе за 2018 год Пентагон отчитался о 120 погибших мирных жителях Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали. Ранения в этих странах в общей сложности получили 65 человек.