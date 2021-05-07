Злоумышленники проникли в квартиру на улице Бутлерова и похитили сейф, в котором хранились документы, ювелирные украшения и денежные средства...

«Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Коньково задержаны четверо подозреваемых в квартирной краже в крупном размере», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативниками установлено, что фигуранты уголовного дела проникли в квартиру на улице Бутлерова и похитили сейф, в котором хранились документы, ювелирные украшения и денежные средства, принадлежащие 44-летней заявительнице. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья в возрасте 23 лет. Установлено, что подозреваемый, проживавший с потерпевшей в одной квартире, сообщил своим приятелям о сейфе. Он же оставил открытой входную дверь. Злоумышленники похитили сейф из квартиры, а затем в Подмосковье вскрыли его с помощью кувалды. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Коньково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО (499) 129-75-56