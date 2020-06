Молодой полузащитник французского Ренна Эдуардо Камавинга может в самом скором времени оказаться в составе одного из европейских грандов. Переговоры с агентом 17-летнего игрока молодежной сборной Франции ведут мадридский Реал и английский Манчестер Юнайтед.

Молодой полузащитник французского "Ренна" Эдуардо Камавинга может в самом скором времени оказаться в составе одного из европейских грандов. Переговоры с агентом 17-летнего игрока молодежной сборной Франции ведут мадридский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед".При этом, по сведениям инсайдеров, "Королевский клуб" пока опережает манкунианцев: его переговоры с представителями Камавинги находятся на продвинутой стадии. Как сообщает, в частности, известный журналист Николо Скира, "сливочные" готовы подписать с хавбеком 5-летний контракт.#RealMadrid are in advanced talks with Eduardo #Camavinga’s agent for 5-years contract. #Rennes ask €80M to sell him and would like to keep him on loan for another year. Also ManUnited are interested in him, but Blancos are in pole. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2020При этом давно известно, что "Ренн" согласен продать свой юный талант не менее чем за 80 млн евро, оставив его у себя в аренде на следующий сезон. Пока не очень понятно, какие предложения в адрес продавцов последовали от "МанЮнайтед", но английский клуб также имеет все финансовые возможности для покупки темнокожего полузащитника.