Мужчины рассказали, что их обманули на работе, забрали документы и им нужны деньги, чтобы вернуться домой. Войдя в доверие, они предложили девушке приобрести старинные монеты...

«Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Савеловский г. Москвы задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничестве при продаже монет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на улице Нижняя Масловка к 28-летней приезжей девушке подошли двое неизвестных. Мужчины рассказали, что их обманули на работе, забрали документы и им нужны деньги, чтобы вернуться домой. Войдя в доверие, они предложили девушке приобрести старинные монеты из драгоценного металла, которые нашли на стройке. В ближайшем ломбарде им подтвердили подлинность товара, и потерпевшая согласилась помочь незнакомцам. Она перевела за две монеты четыре тысячи рублей на указанный ими счет.Через некоторое время девушка обратилась к независимым специалистам в области антиквариата, которые сообщили, что монеты ценности не представляют.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Анадырском проезде сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Савеловский г. Москвы задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых приезжих мужчин в возрасте 26 и 29 лет. У подозреваемых при личном досмотре обнаружено и изъято еще пять монет. Со слов задержанных, монеты они приобрели в сувенирном магазине.Следствием ОМВД России по району Савеловский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29