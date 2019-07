Крайний защитник мадридского Реала Тео Эрнандес продолжит карьеру в итальянской серии А, 21-летний игрок обороны подписал контракт с Миланом, рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года.

Крайний защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес продолжит карьеру в итальянской серии А, 21-летний игрок обороны подписал контракт с "Миланом", рассчитанный на пять лет – до 30 июня 2024 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, испанская команда выручила на продаже футболиста порядка 20 миллионов евро.Эрнандес прошел через академию мадридского "Атлетико". Летом 2017 года перешел в "Реал". Минувший сезон на правах аренды провел в "Реал Сосьедаде", в составе которого принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.Find out more about our first signing of the summer with our full focus on @TheoHernandez ➡ https://t.co/eIvXOo0K09Scopri tutto quello che c’è da sapere sul nostro primo acquisto, Theo Hernández ➡ https://t.co/EUNYlwEitc pic.twitter.com/1kVAeHEy1q— AC Milan (@acmilan) 7 июля 2019 г.