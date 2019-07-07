Пустячный конфликт на улице в центре Амстердама закончился поножовщиной и гибелью одного из участников противостояния. Момент убийства запечатлела камера наблюдения. Полиции удалось оперативно установить личность преступника и задержать его.

Камера наблюдения, установленная на улице Warmoesstraat, расположенной в самом центре Амстердама, запечатлела момент убийства, произошедшего в минувшую пятницу, 5 июля.Мужчина, ехавший на велосипеде, не поделил дорогу с прохожим. Велосипедист спешился и решил выяснить отношения с оппонентом, однако последний был не склонен к ведению долгих разговоров и выхватил нож.Агрессивный пешеход тут же атаковал велосипедиста, нанеся ему несколько ножевых ранений, после чего сбежал.В драку попытался вмешаться повар одного из близлежащих ресторанов, однако его появление запоздало – пострадавший рухнул на мостовую и умер на месте инцидента.Как сообщают местные СМИ, полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 49-летний Глен С. из города Алмере. В активе предполагаемого убийцы – судимости за кражи, незаконное распространение наркотиков и преступления насильственного характера.Об убитом известно, что он являлся выходцем с Нидерландских Антильских островов и постоянно проживал в Амстердаме. Погибшему было 29 лет, по оперативным данным, мужчина зарабатывал на жизнь продажей наркотиков в районе квартала красных фонарей.