В те годы, когда во главе Украины стоял Петр Порошенко, политическое шоу в этой стране проходило на любительском уровне, сейчас же ко власти пришел профессионал, заявил глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1.

В те годы, когда во главе Украины стоял Петр Порошенко, политическое шоу в этой стране проходило на любительском уровне, сейчас же ко власти пришел профессионал, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1"."И если профессионал и его команда не поймут, что необходимо реальное наполнение содержанием государственной политики и государственного управления, если этого не произойдет, тогда будет тот же дешевый популизм, политику которого проводил господин Порошенко", — подчеркнул Медведчук.Он рассказал, что совет министров принял постановление, согласно которому политику теперь нельзя летать напрямую в Россию. "То есть, я летал единственный напрямую – сейчас я не могу, — рассказал Медведчук. — Они там сходят с ума, устраивают подобные шоу".После выборов на Украине национал-радикалы заняли выжидательную позицию, идут в парламент. "Я не думаю, что у них есть серьезные шансы, однако они борются за власть, они хорошо понимают, что им надо попасть во власть", — подчеркнул политик.