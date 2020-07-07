В недозволенных методах дознания заподозрили троих полицейских из Улан-Удэ, которые якобы выбивали показания из 17-летнего задержанного, сообщает республиканское управление СКР. Стражей порядка задержали, сами они свою вину отрицают.

В недозволенных методах дознания заподозрили троих полицейских из Улан-Удэ, которые якобы выбивали показания из 17-летнего задержанного, сообщает республиканское управление СКР. Стражей порядка задержали, сами они свою вину отрицают.По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.Сами стражи порядка утверждают, что застукали предполагаемого воришку в чужой квартире, но тот успел выпрыгнуть в окно, а после падения со второго этажа даже попытался убежать, но безуспешно. Доказать его причастность к краже не удалось, так что в тот же день, как сообщает пресс-служба УМВД по Бурятии, подростка отпустили. Он самостоятельно покинул отдел, но вечером того же дня оказался в больнице с многочисленными травмами. Во время беседы с врачами юнец заявил, что пострадал от рук полицейских.Сотрудникам угрозыска предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.