Во Владимире стартовала вакцинация от гриппа. Уколоться можно не только в медучреждении. К одному из городских гипермаркетов привезли мобильный прививочный пункт. Работает с 10 утра, до 5

Во Владимире стартовала вакцинация от гриппа. Уколоться можно не только в медучреждении. К одному из городских гипермаркетов привезли мобильный прививочный пункт. Работает с 10 утра, до 5 вечера, а по выходным — до трёх. В первый день желающих собралось немало, в основном — представители старшего поколения. С собой нужны только паспорт и маска. Люди в