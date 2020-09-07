Подозреваемый под предлогом оказания услуг такси подсаживал к себе граждан, впоследствии опаивал их жидкостью с растворенными в ней психотропными веществами и похищал их имущество...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнего жителя столицы, подозреваемого в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.В 2018 году на Измайловском шоссе было обнаружено тело мужчины. Позднее было установлено, что мужчина скончался от отравления психотропными веществами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Лебедянской улице задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 37-летний житель Москвы.Установлено, что подозреваемый на территории Центрального округа столицы под предлогом оказания услуг такси подсаживал к себе граждан, впоследствии опаивал их жидкостью с растворенными в ней психотропными веществами, после чего похищал их имущество, а тела в бессознательном состоянии оставлял в безлюдном месте. При осмотре автомобиля подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, которое будет направлено на экспертизу.В настоящее время сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов его преступной деятельности на территории Москвы.Следственным управлением по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой» и частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Просим всех, кто пострадал от действий данного гражданина, обращаться в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве по телефонам: (495) 694-97-45; +7 (926) 730-79-51; +7 (991) 337-22-32.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70