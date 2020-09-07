Согласно проведенному исследованию изъятый предмет является револьвером образца 1945 года...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮВАО задержан 58-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во 2-м Саратовском проезде был задержан гражданин. В ходе осмотра места проживания мужчины полицейские обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом системы «Наган», и штык-нож.Согласно проведенному исследованию изъятое является револьвером образца 1945 года калибра 7,62 мм отечественного производства, пригодным для производства выстрелов.Отделом дознания ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18