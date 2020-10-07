Злоумышленник, находясь в квартире в гостях у родственника заявительницы, воспользовался удобным моментом и тайно похитил дорогостоящие сумки различных брендов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 22-летнего неработающего молодого человека по подозрению в краже из квартиры в особо крупном размере.В полицию обратилась 51-летняя жительница района. По словам заявительницы, вернувшись домой, она обнаружила, что из ее квартиры, расположенной на Мичуринском проспекте, пропали дорогостоящие сумки различных брендов. Общий материальный ущерб составил более 17 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний неработающий молодой человек.Установлено, что злоумышленник, находясь в квартире в гостях у родственника заявительницы, воспользовался удобным моментом и тайно похитил сумки. Похищенным мужчина частично распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93