Злоумышленник стал угрожать словами пассажирке метро, после чего достал из кармана предмет, похожий на нож...

«Пассажир электропоезда пресек противоправные действия гражданина в отношении пассажирки метро и передал его сотрудникам полиции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что 36-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне электропоезда, следовавшего от ст. м. «Рассказовка» в сторону ст. м. «Хорошевская», подсел на свободное место рядом с одной из пассажирок. Девушка встала и ушла в другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, стал угрожать словами, после чего достал из кармана предмет, похожий на нож. В это время один из пассажиров подошел к злоумышленнику, схватил его за руки и повалил на пол, тем самым заблокировав его действия. Когда поезд остановился на станции метро «Хорошевская», мужчина передал злоумышленника прибывшим полицейским, которые доставили его в отдел полиции. У задержанного был изъят предмет, схожий с ножом, который отправлен на экспертизу. Объяснить мотив своего поступка мужчина не смог.Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Также в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18