Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья...

В ходе отработки жилого сектора участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Зюзино выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 58-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной на Болотниковской улице, приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56