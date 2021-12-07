При личном досмотре граждан и осмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 34 свертка с наркотическим средством...

Инспекторы ОБ ДПС УВД по ВАО ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину и женщину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.Сотрудниками ОБ ДПС УВД по ВАО ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве для проверки документов был остановлен автомобиль под управлением 34-летнего мужчины. В качестве пассажира в транспортном средстве находилась 33-летняя женщина. При виде полицейских пара стала заметно нервничать.Было принято решение провести личный досмотр граждан и осмотр автомобиля, в результате которых следственно-оперативной группой у женщины обнаружены и изъяты 34 свертка с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, массой более 130 граммов.Установлено, что наркотик злоумышленники ранее приобрели с целью дальнейшего сбыта путем закладок на территории Московского региона.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время злоумышленники заключены под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73