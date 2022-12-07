ФОК посетил губернатор Александр Авдеев.

В посёлке Ставрово откроется новый бассейн. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Александр Авдеев осмотрел новый ФОК 7 декабря в рамках рабочей поездки. Официальное открытие намечено на 8 декабря. Спортивный объект появился благодаря федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий».Посещая Собинский район глава региона также побывал на фабрике «Ферреро Руссия» в Ворше. Производственно-логистический комплекс – одно из крупнейших предприятий группы компаний и единственный в РФ. На встрече с руководством предприятия Александр Авдеев обсудил перспективы использования сырья от местных сельхозпроизводителей, реализацию социальных проектов, а также кадровые вопросы. Сейчас на фабрике работает 330 человек, большинство из которых живут в селе.