Голландский гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен продлил соглашение с командой Red Bull Racing. Новое соглашение быков с 22-летним пилотом рассчитано на три года – до конца сезона-2023.

Финансовые подробности контракта голландца не разглашаются. По данным итальянской редакции Motorsport, теперь гонщик будет получать порядка 40 миллионов евро в год. Больше в "королевских гонках" зарабатывают только Льюис Хэмилтон из "Мерседес".Pushing to the MAX to 2023