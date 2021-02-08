Ленинский райсуд отправил в колонию 31-летнего жителя Владимира за нападение на полицейского. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Следствием и судом

Ленинский райсуд отправил в колонию 31-летнего жителя Владимира за нападение на полицейского. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Следствием и судом установлено, что 31 августа 2020 года владимирец находился на улице в нетрезвом виде, к нему подошли полицейские. Во время оформления административного протокола выпивший мужчина ударил рукой, в которой держал стеклянный