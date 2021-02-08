Колледжи и учреждения допобразования Владимирской области могут вернуться к очной работе. Соответствующие изменения 8 февраля внесены в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной

Колледжи и учреждения допобразования Владимирской области могут вернуться к очной работе. Соответствующие изменения 8 февраля внесены в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Об этом сообщают власти области на своей страничке в соцсетях. Пока официального пресс-релиза в СМИ не было, обновлённого Указа на сайте правовой информации также ещё нет. После его