Традиции Масленицы - недели перед Великим постом - во многом дохристианского происхождения. Это 7 дней отдыха, веселья и сытной еды.

Традиции Масленицы - недели перед Великим постом - во многом дохристианского происхождения. Это 7 дней отдыха, веселья и сытной еды.У каждого из дней Масленицы, есть свое название и установленный порядок действий.Первый день Масленицы называется "Встреча". В этот день сваты встречаются в доме невестки. Ее с утра отправляют к родителям, а вечером свекр со свекровью приходят за ней. А еще завершается строительство снежных городов, мастерят чучело Масленицы. И начинают печь блины. Первый полагается вручить бедным соседям, чтобы они тоже помянули усопших.Вторник называется "Заигрыш". Парни и девушки знакомятся, катаются с горок, ходят друг к другу на блины. На этой неделе - самое сватовство! А свадьба играется на Красную горку — первое воскресенье после Пасхи."Лакомки" — это третий день Масленичной недели, "тещины блины". Она встречает зятя и его друзей богатым угощением. И стремится определить его характер. Говорят, если мужчина тянется за блинами с соленой начинкой, характер у него непростой. А любители сладкого - мягкие и ласковые.Четверг или "Разгуляй" — первый день «Широкой масленицы». Работу бросают, начинается гуляние. Все катаются на санях, берут снежные городки, участвуют или наблюдают за кулачными боями. А также жгут костры и прыгают через них.Пятница - "Тещины вечерки". Встречают у себя дома маму жены. Полагается пригласить ее официально. А та приходит с подругами. Поют песни дают советы по дому."Золовкины посиделки" - в субботу. Жена зовет родственников мужа к себе, а самое главное - его сестру. С подругами. Всех гостей угощают блинами, а золовке вручают подарок.Последний день Масленичной недели — это "Проводы". Чучело Масленицы везут в поле целым «масленичным поездом». Сжигают и пепел развеивают по полям, чтобы год был плодородным. Теперь зима должна уйти!Но сначала все идут в церковь - на Прощеное воскресенье. Чтобы "обнулить" все обиды прошедшего года.