В России зафиксировано почти семь с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Число заболевших за сутки впервые превысило тысячу человек.

В России зафиксировано почти семь с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Число заболевших за сутки впервые превысило тысячу человек.Вирус обнаружен практически во всех регионах, сообщает телеканал "Россия 24". Инфекция пока обошла стороной Туву, республику Алтай, Чукотку и Ненецкий автономный округ. По данным оперативного штаба, за весь период эпидемии в стране умерли 58 человек, выздоровели 494.