Генеральный менеджер Эдмонтон Ойлерз Кен Холланд в ходе видеоконференции, которая состоялась 7 апреля, заявил, что клуб хотел бы подписать контракт с нападающим московского ЦСКА Антоном Слепышевым. Об этом сообщил официальный Twitter канадской команды.

Генеральный менеджер "Эдмонтон Ойлерз" Кен Холланд в ходе видеоконференции, которая состоялась 7 апреля, заявил, что клуб хотел бы подписать контракт с нападающим московского ЦСКА Антоном Слепышевым. Об этом сообщил официальный Twitter канадской команды.25-летний российский хоккеист выступал за "нефтяников" с 2015 по 2018 год. Всего в Национальной хоккейной лиге он провел 102 встречи, набрав в них 23 (10 шайб + 13 передач) очка.#Oilers President of Hockey Ops & GM Ken Holland said during today's video conference that the team is interested in bringing Anton Slepyshev back from Russia.The forward scored 45 points in 54 games with CSKA Moscow (KHL) this season & has 23 points in 102 career @NHL games. pic.twitter.com/WLQO7gWplz— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020В нынешнем сезоне Слепышев сыграл за ЦСКА 58 матчей. В его активе 50 (20+30) результативных баллов.