По данным оперативного штаба, число заболевших в России за сутки увеличилось на 1154 человека и больше всего, около 700, жителей Москвы. Как сообщаются в столичном штабе, более половины заболевших люди, моложе 65 лет. Несмотря на то что пожилые по-прежнему в группе риска, данные подтверждают необходимость самоизоляции для всех без исключения.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России за сутки увеличилось на 1154 человека и больше всего, около 700, жителей Москвы. Как сообщаются в столичном штабе, более половины заболевших люди, моложе 65 лет. Несмотря на то что пожилые по-прежнему в группе риска, данные подтверждают необходимость самоизоляции для всех без исключения. Пик эпидемии коронавируса еще не пройден, и для России сейчас важно избежать чужих ошибок и извлечь уроки из сложившейся ситуации, опираясь прежде всего на позицию врачей и ученых.С такого заявления Владимир Путин начал сегодня совещание по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике. Встреча прошла в формате телеконференции, и в ней участвовали члены правительства и представители центров, которые занимаются разработкой схем лечения и созданием вакцины.Совещание президента c министрами и учеными проходило в дистанционном режиме. Меры безопасности остаются в силе, учитывая, что активная борьба с вирусом в стране продолжается и инфекция все еще очень опасна."Пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества. Прежде всего предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна — вирусологи. Но мнение истинных специалистов крайне важно, потому что мы свои действия, имею в виду действия властей всех уровней, основываем именно на мнении тех людей, которые всю жизнь свою посвятили сложной и очень важной, ответственной работе", — отметил президент.Главный вопрос сейчас — когда можно будет безопасно вернуться к нормальной жизни. Не поспешить, но и начать восстанавливать экономику, как только это будет возможно."Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности. Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней. И в этой связи очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?" – спросил Путин.Исследованием COVID-19 среди прочих занимается российский научный противочумный институт "Микроб". И вирусологи отмечают, что принятые в России оперативные меры дают результат. Но о том, что невидимый противник отступает, говорить пока рано."Те меры, которые в РФ позволили создать период до трех месяцев, направленных на создание и подготовку медицинской сети с этими больными. Надо продолжить разобщение по стране, которое тотально ведется и этот эффект мы должны увидеть через неделю, в первую очередь, по Москве", — отметил Владимир Кутырев, директор противочумного института "Микроб"."Этот срок, который определен до конца апреля, вынужденных отпусков, как вы думаете, может быть сокращен или пока об этом рано говорить?" – уточнил глава государства."К этому вопросу можем вернуться через неделю, когда у нас пройдет инкубационный период после разобщения и тогда будет понятно, какие тренды, тенденции в заболеваемости", — ответил Кутырев."Нужно ли социальное дистанцирование? Да, оно нужно. Среди тех реанимационных пациентов, которых ведем мы, групповая заболеваемость у пожилых. Причем эти пациенты за короткий период проделывают путь от легких симптомов ОРВИ до потребности в искусственной вентиляции легких. У них групповая заболеваемость связана с пренебрежением мерами самоизоляции", — отметил Виктор Фомин, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Сеченовского университета.Ситуация значительно усугубляется, когда заражают врачей. В мире тревожная статистика — десятки тысяч инфицированных среди медперсонала."Это первый ряд риска. Даже те, кто работает в обычных больницах. Ну что нас разделяет — стол и маска на пациенте. У меня внучка работает в инфекционном отделении в Лапино, 12 часов в скафандре, только нос торчит – она прислала мне фотографию", — проинформировал Иван Дедов, президент национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ.Тем, кто профессионально и самоотверженно лечит заболевших — сейчас нужна сейчас особая забота и в прямом смысле защита."Понятно, что в такие моменты, которые мы переживаем сейчас, промышленность к этому специально не готовилась, но что предпринимается в целом, завтра с губернаторами поговорим на этот счет, у нас возможностей немало, в том числе и приобретение по импорту", — сказал президент."В части защитных костюмов – это, действительно, большой дефицит. У нас ест понимание, как расширить эти возможности до 25 тысяч. Больше, к сожалению, у нас нет собственного материала – это два предприятия, кто из гранул делает эти нетканные материалы. При том, что мы рассчитываем, что все это будет отдаваться на медицинские цели, при этом в ущерб другим отраслям. Мы уже закупили в Китае 51 миллион масок и поставили это в регионы. Буквально сейчас грузится еще 21 миллион масок в Шанхае. Ночью уже будет в Чкаловском. Параллельно такая же работа проводится по костюмам", — рассказал Денис Мантуров, министр промышленности РФ."Вы сказали, что в ущерб другим отраслям экономики готовы отдавать на медицинские цели ткани. Нет ничего важнее для нас, чем жизнь людей, поэтому давайте так к этому и относиться", — напомнил руководитель страны.Президент поручил министру промышленности представить предложения, какие предприятия в России могут быть перепрофилированы под выпуск медицинских изделий.Минпромторг намерен нарастить производство жизненно важных сейчас аппаратов искусственной вентиляции легких до 1,5 тысяч штук в месяц. Что касается лекарств — наша страна производит по полному циклу 14 из 17 препаратов, рекомендуемых Минздравом для борьбы с коронавирусом.А новосибирский центр "Вектор" разработал экспресс-тесты на коронавирус — достаточно взять кровь из пальца и результат можно будет получить уже через два часа, причем сразу для 90 человек. Это критически важно, ведь COVID-19 отличается длительным инкубационным периодом. Если, к примеру, у гриппа это три дня, то у коронавируса до двух недель."У людей, которые инфицированы, но нет признаков заболевания, в лабораторных условиях эта инфекция выявляется, если проводить тест?" – спросил президент."Да, конечно, тесты поднялись по чувствительности. Причем в двух аспектах – не только выявление возбудителя у этих людей, но и антител, чтобы знать, как формируется эта иммунная прослойка", — ответил Кутырев.Силы вирусологов всего мира сейчас брошены на создание вакцины против коронавируса. Российские ученые уже тестируют свои разработки на животных. Период доклинических испытаний обычно занимает значительное время, чтобы убедиться, что вакцина безопасна для человека. Учитывая ситуацию в США, решили сократить этот период и сразу перейти к испытаниям на людях из числа добровольцев."То есть, они опустили все этапы доклинических исследований, посчитав, что в условиях пандемии это допустимо. В нашем портфеле вакцин против коронавируса есть технологические платформы, которые уже проверены на людях в клинических исследованиях для других инфекций. При условии получения разрешения Минздрава, мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований, уже в мае текущего года. Группа добровольцев уже набрана", — сообщил Ринат Максютов, генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"."Хочу спросить, как вы к этому относитесь и как можете прокомментировать?", — спросил Путин у министра здравоохранения."Такие примеры сегодня есть. Мы имеем вариант моделирования вакцин уже на основе существующих, зарегистрированных, поэтому возможно сокращение доклинических и переход к клиническим испытаниям", — ответил Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ."Хочу поблагодарить вирусологов-медиков за те рекомендации, которые они дают для принятия эффективных решений нам, всем уровням власти, для того, чтобы мы могли давать все вместе рекомендации нашим гражданам в этой непростой, но не безнадежной ситуации. Если действовать грамотно и дисциплинировано, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями", — подытожил президент.Все экспертные мнения, прозвучавшие сегодня, будут учтены при выработке дальнейшей стратегии борьбы с коронавирусом в России.