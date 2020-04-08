Заявления и другие действия стран, в том числе США, свидетельствующие о заметно возросшем в последнее время интересе к вопросам разведки, освоения и использования ресурсов Луны и других небесных тел самым внимательным образом отслеживают в МИД России.

Заявления и другие действия стран, в том числе США, свидетельствующие о заметно возросшем в последнее время интересе к вопросам разведки, освоения и использования ресурсов Луны и других небесных тел самым внимательным образом отслеживают в МИД России. Распоряжение президента США Дональда Трампа от 6 апреля о привлечении международной поддержки для добычи и использования космических ресурсов российские дипломаты назвали минимум несвоевременным.На Смоленской площади отметили момент для публикации этого документа, когда политические, материальные и интеллектуальные ресурсы человечества по максимуму задействованы на противодействие пандемии коронавируса COVID-19. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что непонятно, по какому праву администрация США пытается присвоить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по чувствительному международному вопросу. В Москве непреложной основой обсуждения вопроса считают общепризнанные принципы и нормы международного космического права, кодифицированные, в частности, в Договоре по космосу от 27 января 1967 года. По ним космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению каким бы то ни было образом, поясняет ТАСС.Создания режима исследования, освоения и использования космических ресурсов вне рамок Организации Объединенных Наций, отмечают российские дипломаты, несут в себе серьезные риски для международного сотрудничества и взаимопонимания. Луна, по соглашениям ООН, является достоянием всего человечества.В МИД России убеждены, что интересам всего международного сообщества отвечает осуществление крупных программ и проектов в области освоения, добычи и эксплуатации космических ресурсов только на основе целенаправленных и планомерных усилий государств, несущих ответственность за деятельность своих хозяйствующих субъектов.Недопустимо превращения космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в арену международных разногласий и конфликтов, подчеркивается в заявлении российского МИД.Также планы США по захвату других планет осудили в Роскосмосе.