Российская армия готова к борьбе с коронавирусом COVID-19, заявил Сергей Шойгу. Министр обороны на селекторном совещании подвел итоги недавней проверки в войсках и дал ряд поручений, как не допустить распространения инфекции среди солдат, и как помочь гражданским медикам.

Российская армия готова к борьбе с коронавирусом COVID-19, заявил Сергей Шойгу. Министр обороны на селекторном совещании подвел итоги недавней проверки в войсках и дал ряд поручений, как не допустить распространения инфекции среди солдат, и как помочь гражданским медикам.Снова готовится спасать жизни. Госпитальное судно Тихоокеанского флота "Иртыш" — неофициальный символ Владивостока — многие годы стояло у причала. Сейчас оно готово принимать пациентов с коронавирусом.Три года назад морской госпиталь модернизировали. Современные лаборатории, операционные, палаты. Оборудование для реанимации, такое актуальное в условиях пандемии, конечно, тоже есть, как и аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На борту "Иртыша" могут лечить одновременно триста пациентов. В сложной обстановке — намного больше."В течение десяти суток нарастить емкость госпитального судна "Иртыш" до 450 мест для размещения на нем неинфицированных больных, с целью разгрузки лечебных учреждений министерства обороны на Дальнем Востоке. И подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции", — отдал распоряжение глава Минобороны Сергей Шойгу.За это отвечают командующие Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом лично. Принимать судно готово и военных, и гражданских, если будет нужно. Также, как и госпитали, которые в кратчайшие сроки строит министерство обороны во всех военных округах. От Калининграда до Камчатки возведут 16 современных больничных комплексов, каждый на тысячу шестьсот человек. Причем, лечить там смогут и людей с коронавирусом, и обычных пациентов, когда пандемия закончится.Например, в госпитале подмосковный городе Одинцово уже завершают внутреннюю отделку. На этом же этапе и стройка в Нижнем Новгороде.На десяти площадках уже ведут кровельные работы. Где-то уже ставят окна и двери, где-то делят помещения перегородками семь тысяч военных строителей, инженеров, железнодорожников. Все объекты, по словам Сергея Шойгу, введут в эксплуатацию с 20 апреля по 15 мая."На эти цели министром обороны выделено 8,8 миллиарда рублей, подрядные организации уже приступили к работам на площадках 16 военных госпиталей. Строительство идет в соответствии с планом-графиком", напомнил министр обороны России.Пандемия коронавируса не сорвала весенний призыв. 135 тысяч новобранцев уйдут в армию. Стратегическая задача — не допустить COVID-19 в войска. Тактическая — проверить всех призывников и личный состав: термометрия, тесты на коронавирус. Провести эту спецоперациию министр обороны приказал командующим военными округами.