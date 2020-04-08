Тем временем, постепенно возобновляют работу важнейшие предприятия, от которых сейчас во многом зависит экономическая ситуация в стране. Так, сегодня, соблюдая строжайшие санитарно-эпидемиологические меры заработал симферопольский завод Фиолент, который производит оборудование для кораблей и самолетов.

Тем временем, постепенно возобновляют работу важнейшие предприятия, от которых сейчас во многом зависит экономическая ситуация в стране. Так, сегодня, соблюдая строжайшие санитарно-эпидемиологические меры заработал симферопольский завод "Фиолент", который производит оборудование для кораблей и самолетов. В ближайшие дни запустит конвейер Ульяновский автозавод. А на Ставрополье разрешения выдали строительным и авторемонтным предприятиям.Один из крупнейших в стране производителей аэрозолей — Новосибирский завод — запустил основной конвейер. Сотрудникам химической промышленности не привыкать носить маски и респираторы. Но теперь такие правила техники безопасности действуют на всех предприятиях в стране.Средства индивидуальной защиты работники самарского завода электрооборудования получают прямо на проходной. Здесь же им измеряют температуру. На работу вышли только те, без кого невозможно выполнить первоочередные заказы — завод производит оборудование для энергоснабжения, в том числе больниц и жилых домов."Существуют сроки по исполнению заказов, поэтому нам необходимо продолжать работать", — пояснил Николай Темников, мастер сборочного участка цеха по производству трансформаторных подстанций.Разрешение на работу в карантин с этой недели получили важнейшие предприятия страны.Симферопольский завод "Фиолент" производит высокотехнологичное оборудование для кораблей, самолетов и аэрокосмической отрасли.В Нижегородской области список так называемых системообразующих предприятий, пожалуй, один из самых внушительных — в него попали 225 заводов и фабрик.В Нижнем Новгороде сегодня на работу вышли сотрудники группы "ГАЗ". Пока только одного из заготовительных производств — основной конвейер запустят чуть позже. Главное условие работы — маска и соблюдение дистанции в 1,5 метра.Контролировать выполнение всех мер безопасности будут региональные власти — они же и выдают предприятиям разрешения на работу в карантин."Если мы в результате проверки выявим нарушения такого режима, то мы можем это подтверждение, которое было выдано, аннулировать", — отметил Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.Работает, хоть и с минимальным числом сотрудников, Казанский вертолетный завод — выполняет гособоронзаказ. Это стало возможным только благодаря неукоснительному соблюдению мер санитарно-эпидемиологического контроля, настолько жесткого, что на входе температуру измеряют даже главе республики.