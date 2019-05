Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль по ходу пресс-раута на турнире в Мадриде ответил на вопрос о равных призовых. Спортсмен считает, что шумиха вокруг этой проблемы большей частью возникает из-за заинтересованности отдельных представителей прессы в скандале.

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль по ходу пресс-раута на турнире в Мадриде ответил на вопрос о равных призовых. Спортсмен считает, что шумиха вокруг этой проблемы большей частью возникает из-за заинтересованности отдельных представителей прессы в скандале."Мне хотелось бы избежать лицемерия и таких вопросов, — заявил теннисист. – Подчас журналистам не хочется принимать то, что я пытаюсь сказать в чистом виде и мое мнение искажается. Мне кажется, что я уже давал вполне корректные ответы, но иногда мои слова меняли. Поэтому я больше не буду ничего говорить"."Конечно, у меня есть мама, сестра, мои самые любимые люди на свете. И, конечно, я сторонник равенства. Хочу, чтобы у женщин были равные возможности и права. Но в плане призовых речь идет о труде. В некоторых сферах женщины зарабатывают больше, в некоторых – мужчины", — говорит Надаль."По-моему, нужно смотреть на эту проблему не с точки зрения половой принадлежности, а с точки зрения качества труда, может быть даже способности продавать игру. А все остальное, простите меня, лицемерие, и я больше не хочу об этом говорить", — сказал Рафа.Rafael Nadal was asked about equal prize money today (in Spanish). He's frustrated about being misquoted, so here is the full answer.Not for the first time, he mentions fashion and catwalks: pic.twitter.com/KMdgMoVIIv— Tumaini Carayol (@tumcarayol) 7 мая 2019 г.