Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает нефтяной сектор: количество нереализованных автомобилей и запчастей настолько велико, что некоторые производители используют корабли для хранения. Как планируется выходить из сложившейся ситуации?

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает нефтяной сектор: количество нереализованных автомобилей и запчастей настолько велико, что некоторые производители используют корабли для хранения. Так, например, в конце апреля судно с двумя тысячами внедорожников Nissan на борту вынуждено было бросить якорь вблизи порта Лос-Анджелеса.Для многих дилеров март стал худшим месяцем за десятки лет, и в апреле ситуация не улучшилась. Одним путей выхода из данной ситуации может стать стимулирование спроса — это скидки и суперльготные долгосрочные кредиты.Обе эти меры уже применяются. Проблема заключается в том, что рынок подержанных автомобилей обычно реагирует на кризис быстрее и снижение цен наблюдается гораздо быстрее. Это будет увеличивать конкуренцию на рынке и, возможно, спровоцирует переток спроса на вторичный рынок. К слову, после кризиса 2008 года наблюдалась именно такая картина: в течение примерно двух лет потребители сконцентрировались на покупке б/у автомобилей.Между тем, крупнейшие производители машин, например Ford, надеются, что государство окажет поддержку и позволит остаться на плаву. Финансовое положение компании и других представителей сектора сейчас, мягко говоря, не слабое. Добавим также, что ожидать бурного восстановления спроса по мере снятия карантина вряд ли стоит.Падение доходов и рост безработицы еще долго будет оказывать давление на потребительское поведение, и о покупке автомобиля они будут думать в последнюю очередь.