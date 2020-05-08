Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм, который собирается дебютировать в качестве владельца клуба Интер Майами американской лиги MLS, готов пригласить к себе ряд известных игроков из Европы. В этот список вошли Нарет Бэйл, Хамес Родригес и Артуро Видаль.

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм, который собирается дебютировать в качестве владельца клуба "Интер Майами" американской лиги MLS, готов пригласить к себе ряд известных игроков из Европы. В этот список вошли Нарет Бэйл, Хамес Родригес и Артуро Видаль.Пока во всем мире идет карантин, связанный с пандемией коронавируса, Бекхэм ведет телефонные переговоры с потенциальными игроками "Интера", сообщает британская The Sun. По сведениям инсайдеров, предложения от экс-звезды футбола получили валлиец Гарет Бэйл и колумбиец Хамес Родригес, которые не находят места в основе мадридского "Реала".Поскольку Бекхэм всегда позиционировал свой проект, как мультинациональный, то он готов пригласить и чилийца Артуро Видаля из "Барселоны". Пока о ходе переговоров информации нет, единственное, что известно: Бэйл раздумывает, но, скорее всего, откажется – его зарплату команда Бекхэма вряд ли потянет, а терять деньги футболист из Уэльса и сам не захочет.