Организаторы чемпионата мира по автогонкам Формула-1 опубликовали отчет по финансовой стороне организации за первый квартал 2020 года. Документ сообщает, что доходы упали до 16% относительно показателей прошлого года, а по основным статьям бюджета гоночной серии – до рекордно низких 6,5%.

Организаторы чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" опубликовали отчет по финансовой стороне организации за первый квартал 2020 года. Документ сообщает, что доходы упали до 16% относительно показателей прошлого года, а по основным статьям бюджета гоночной серии – до рекордно низких 6,5%.Общие доходы "Ф-1" упали с 246 млн долларов за аналогичный период 2019 года до 39 миллионов, сообщает The Race. Доходы же по основным статьям, таким как продажа телевизионных прав и взносы промоутеров, сократились с 198 до 13 млн долларов, то есть как раз до минимальных за многие последние годы 6,5%.Как уже сообщали 33Live.RuRu, из-за пандемии коронавируса отложены или перенесены десять стартовых этапов серии, из которых два – в Австралии и Бахрейне, – должны были состояться как раз в первую четверть года. "Формула-1" не будет проводить гонки и во втором квартале, так что отчет по нему также не внушает оптимизма. На данный момент старт сезона-2020 предполагается 5 июля в Австрии.