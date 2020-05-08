Пикник с друзьями завершился для молодой пары из Уфы несчастным случаем, передает ГТРК Башкортостан. 7 мая компания, нарушив режим самоизоляции, отправились в лес.

Пикник с друзьями завершился для молодой пары из Уфы несчастным случаем, передает ГТРК "Башкортостан". 7 мая компания, нарушив режим самоизоляции, отправились в лес.Домой друзья возвращались вдоль крутого косогора, находящегося рядом с железнодорожной станцией "Воронки". В какой-то момент, не удержавшись, с высоты 15-20 метров упали 31-летняя женщина и ее 33-летний спутник. Молодые люди получили различные травмы. После оказания первой помощи спасатели передали их бригаде медиков. Причины происшествия устанавливаются.