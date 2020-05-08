Новый очаг пандемии в Екатеринбурге. Шесть воспитанников реабилитационного центра заразились коронавирусом COVID-19.

Новый очаг пандемии в Екатеринбурге. Шесть воспитанников реабилитационного центра заразились коронавирусом COVID-19.Изначально заболел один ребенок. Его госпитализировали, а всех, контактировавших с ним, изолировали и проверили на вирус. В итоге тест показал еще 5 новых случаев болезни, передает телеканал "Россия 24".По словам регионального штаба, пациенты чувствуют себя удовлетворительно.