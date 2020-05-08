В период с 1 апреля по 7 мая 2020 года на территории г. Москвы на 10,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений...

В период с 1 апреля по 7 мая 2020 года на территории г. Москвы на 10,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений. В частности, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений на 36,7%, число грабежей снизилось на 42,3%, краж на 32,8%, квартирных краж на 63,2%.Так же 71,9% снизились показатели краж, совершённых на улицах, на 25,9%? снизилось количество угонов транспортных средств.Сократилось на 61,8% количество дорожно-транспортных происшествий. Также значительно, на 62,9%, уменьшилось число пострадавших в ДТП.ГУ МВД России по г. Москве призывает граждан Московская полиция пользоваться только официальными статистическими данными.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве