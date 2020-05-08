Теплые взаимные поздравления с предстоящим юбилеем Победы прозвучали в телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Теплые взаимные поздравления с предстоящим юбилеем Победы прозвучали в телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Главы государств отметили, что победа была общим достоянием наших стран. Владимир Путин, в частности, отметил, что в России всегда будут помнить подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", передает телеканал "Россия 24".Также президенты говорили о подготовке видеоконференции лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, на которой предполагается обсудить совместную борьбу с распространением коронавируса COVID-19.