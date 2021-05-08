В связи проведением Парада Победы на Красной площади на улицах столицы будет ограничено движение транспорта...

В связи проведением Парада Победы на Красной площади на улицах столицы будет ограничено движение транспорта:Следование техники с улицы Нижние Мневники на улицу Тверская9 мая с 5:30 до 8:00 по следующим улицам:Крылатская (от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), Нижние Мнёвники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная, 1-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади), 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади).Проведение Парада Победы9 мая с 5:30 и до окончания мероприятия по следующим улицам:Тверская (от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая); 1-я Тверская-Ямская (от улицы Большая Садовая до улицы Гашека); Оружейный переулок (от д. 3 с. 1 до улицы Тверская); Моховая (от улицы Воздвиженка до улица Тверская); Охотный ряд; Большая Никитская (от улицы Моховая до Романова переулка); Новая площадь; Старая площадь; Китайгородский проезд; Москворецкая набережная; Кремлевская набережная; Гончарная набережная (от Гончарного проезда); Котельническая набережная; Устьинская набережная; Подгорская набережная; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; улица Болотная; Болотная площадь; Софийская набережная; Раушская набережная; Болотная набережная; Фалеевский переулок; улица Балчуг; Лубочный переулок; Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); улица Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); 1-й и 2-й Раушский переулки; улица Солянка; Кадашевская набережная, Пречистенская набережная (от Саймоновского проезда до Большого Каменного моста), Петровка (от Театрального проезда до Дмитровского переулка).По завершении Парада Победы военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мневники. В этой связи с 10:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Страстному бульвару; Тверскому бульвару; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице 1-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади); Триумфальная площадь; улице 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади); улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова (от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения); улице Крылатская (от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники); улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мневники); Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники); улица Народного Ополчения (от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мнёвники), Петровка (от Театрального проезда до улицы Каретный Ряд), Рождественка (от Театрального проезда до улицы Пушечная), Большая Полянка (от Якиманской набережной до улицы Большая Якиманка), Большая Якиманка (от улицы Большая Полянка до Садового кольца).Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.