Злоумышленники, вскрыв четвертый автомобиль, угнали его вместе с колесами, которые находились в салоне...

«Сотрудниками УР ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержаны подозреваемые в угонах и в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительной версии, 23-летний ранее неоднократно судимый молодой человек, находясь в состоянии опьянения, в 4 микрорайоне Зеленограда совершил попытки угона двух автомобилей. Он разбивал стекла машин, вскрывал их и пытался завести, соединяя провода замков зажигания. Однако завести ни одну из машин он не смог. На площади Юности он проник через незапертую дверь в салон автомобиля марки «ВАЗ 21041-20», завел его и вместе со 20-летним знакомым, который сопровождал его все это время, проехал на угнанной машине на улицу Гоголя. Там, вскрыв четвертый автомобиль, они угнали его вместе с колесами, которые находились в салоне.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции по месту жительства. Общий причиненный ущерб устанавливается.По данным фактам отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ и 166 УК РФ, а также 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Следствием УВД по Зеленоградскому АО по г. Москве возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31