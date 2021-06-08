Топономическая комиссия администрации Владимира 3 июня утвердила их наименования.

Топономическая комиссия администрации Владимира 3 июня утвердила названия для семи мостов областного центра:- Мостостроевский мост - построен над железной дорогой в конце улицы Верхняя Дуброва;- Пушкарский мост - расположился над оврагом между улицей Мира и ДДюТ;- Стрелецкий мост – возвышается над Лыбедской магистралью на Октябрьском проспекте;- Рпенский мост;- Троицкий мост - расположен над Ерофеевским спуском на улице Манежный тупик;- Мономахов мост – стоит на улице Большая Московская, в районе Дома дружбы;- Муромский мост – находится над Клязьмой на Судогодском шоссе.Следующий шаг – утверждение депутатами горсовета.Интересно, что автор инициативы, которую рассматривала комиссия, активистка и краевед Любовь Сметанина, не до конца согласилась с мнением чиновников и направила свои возражения в их адрес.