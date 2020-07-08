Адвокат Иван Павлов рассказал, что в уголовном деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова нет доказательств, обосновывающих его вину. По его словам, это отличает дело от других подобных дел.

Адвокат Иван Павлов рассказал, что в уголовном деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова нет доказательств, обосновывающих его вину. По его словам, это отличает дело от других подобных дел. "В нем нет никаких доказательств, ничего того, что могло бы как-то прояснить обоснованность подозрений", – сказал адвокат.Во вторник утром при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в передаче сведений чешским спецслужбам. В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). По сведениям адвокатов, дело уже начитывает семь томов. Суд арестовал Сафронова до 6 сентября.Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие ведет следователь ФСБ Александр Чабан, который расследовал уголовные дела о шпионаже и госизмене в отношении ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и экс-члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан.