Руководство испанской Барселоны не собирается продавать нападающего команды Антуана Гризманна. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планировали предложить услуги 29-летнего французского футболиста Пари Сен-Жермену, Ювентусу и Интеру.

Руководство испанской "Барселоны" не собирается продавать нападающего команды Антуана Гризманна. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планировали предложить услуги 29-летнего французского футболиста "Пари Сен-Жермену", "Ювентусу" и "Интеру".По информации L'Equipe, представители каталонского клуба уже провели переговоры с окружением Гризманна, на которых сообщили, что "Барселона" рассчитывает на игрока и в следующем сезоне.В нынешнем чемпионате Испании по футболу французский форвард провел 33 игры и забил девять мячей.