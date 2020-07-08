Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку в Нижнекамске, где местный житель нападал на женщин с детьми. Руководству СК по республике Татарстан дано поручение проверить факты нападения и дать свою правовую оценку.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку в Нижнекамске, где местный житель нападал на женщин с детьми. Руководству СК по республике Татарстан дано поручение проверить факты нападения и дать свою правовую оценку, сообщает представитель Следственного комитета по региону Светлана Петренко.Напомним, 34-летнего местного жителя, избившего женщин в городском парке "СемьЯ", задержали накануне. Инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Шокирующий ролик опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как к матери, гуляющей с тремя детьми по аллее, подходит мужчина и бьет ногой в спину. От удара женщина упала, однако злоумышленник продолжил ее избивать. Как стало известно позднее, этот же человек неоднократно совершал нападения на женщин в местном парке. ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24" информирует, пока нижнекамцу инкриминируют за мелкое хулиганство.Ранее в Нижнекамске был вынесен приговор "гаечному" маньяку. Так в городе окрестили мужчину, он летом в парке напал на девушку и жестоко избил ее инструментом, которым обычно орудуют слесари.